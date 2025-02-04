Лучшие псковские столяры отправились в Белоруссию для участия в республиканском конкурсе профмастерства
Псковская делегация отправится в Белоруссию для участия в региональном этапе VI Республиканского конкурса профессионального мастерства по компетенции «Столярное дело», сообщили ПАИ в комитет по образованию Псковской области.
Участники не только продемонстрируют своё мастерство, но и поделятся опытом с коллегами из других регионов, способствуя росту профессионализма и развитию всей отрасли.
«Этот конкурс – важная площадка для развития навыков столяров, как опытных мастеров, так и учащихся профильных учебных заведений. Псковская область, известная высоким уровнем подготовки столяров, представляет своих лучших специалистов на конкурсе. Конкурс станет прекрасной платформой для налаживания профессиональных связей и укрепления сотрудничества между Россией и Белоруссией в области профессионального образования», – добавили в комитете.
Лучшие псковские столяры отправились в Белоруссию для участия в республиканском конкурсе профмастерства
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