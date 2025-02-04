Кому противопоказано употреблять в пищу баклажан, рассказала диетолог

19:46, 04 февраля 2025, ПАИ

В баклажанах содержится много клетчатки и витаминов, но этот овощ не всем подходит для употребления в пищу, так как он может быть трудноусвояемым для некоторых людей. Об рассказала диетолог, кандидат медицинских наук и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королёва в интервью «Радио 1».

«Баклажаны можно включать в рацион, но не всем они подходят, поскольку относятся к семейству паслёновых. В их составе есть лектины. Если у человека есть воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, то употребление баклажанов может усилить воспаление и противоречить лечебной программе, назначенной врачом», – сказала эксперт.

По словам Королёвой, баклажаны не рекомендуются людям с проблемами пищеварения и аутоиммунными заболеваниями.