Кому противопоказано употреблять в пищу баклажан, рассказала диетолог
В баклажанах содержится много клетчатки и витаминов, но этот овощ не всем подходит для употребления в пищу, так как он может быть трудноусвояемым для некоторых людей. Об рассказала диетолог, кандидат медицинских наук и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королёва в интервью «Радио 1».
«Баклажаны можно включать в рацион, но не всем они подходят, поскольку относятся к семейству паслёновых. В их составе есть лектины. Если у человека есть воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, то употребление баклажанов может усилить воспаление и противоречить лечебной программе, назначенной врачом», – сказала эксперт.
По словам Королёвой, баклажаны не рекомендуются людям с проблемами пищеварения и аутоиммунными заболеваниями.
Лучшие псковские столяры отправились в Белоруссию для участия в республиканском конкурсе профмастерства
Главврач Евгений Панфёров в программе «Оглавление» рассказал о развитии Псковской областной больницы. Главное
Псковская молодёжь приняла участие во всероссийской исторической интеллектуальной игре «Высота 102.0»
Реорганизацию Печорской районной больницы обсудила Марина Гаращенко с коллективом медучреждения