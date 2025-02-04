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С лекцией в Пскове выступит хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре

В рамках проекта «Пушкин и его друзья», который претворяет в жизнь Государственный музей-заповедник «Михайловское», в Пскове, в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, в предстоящий четверг, 6 февраля, состоится лекция-беседа «К 80-летию Победы. История некрополя Ганнибалов – Пушкиных в годы Великой Отечественной войны». Проведёт её сотрудник Пушкинского заповедника, хранитель некрополя Ганнибалов – Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре, автор многих публикаций о Пушкиногорье в научных и научно-популярных изданиях Андрей Васильев, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Минёры у могилы Пушкина. Государственная чрезвычайная комиссия, 1944 год. Из фондов «Михайловского»

Известно, что многие монастырские строения серьёзно пострадали во время Великой Отечественной войны. Некоторые, как, например, Никольский храм, оказались полностью разрушенными. Успенский собор устоял и был восстановлен в первые же послевоенные годы. В 1949 году здесь даже открылась экспозиция, посвящённая истории храма, рассказал Андрей Васильев. Речь на лекции пойдёт и о том, как бойцы Красной армии проводили разминирование могилы поэта.

Увидят участники библиотечной встречи с Андреем Васильевым и редкие кадры: музей-заповедник «Михайловское» хранит в своих фондах кино-, фото- и документальные свидетельства тех лет. Эти материалы активно используются при создании экспозиций, при подготовке встреч и бесед о военных страницах истории псковских пушкинских мест и неизменно вызывают интерес у зрительской и слушательской аудитории.

Псковичей и гостей города, коллег-экскурсоводов, педагогов, студентов и всех, кому интересно прошлое родной земли, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на лекцию хранителя в 12:00. Адрес библиотеки «Родник» – улица Труда, дом 20.

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