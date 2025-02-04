С лекцией в Пскове выступит хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре

21:57, 04 февраля 2025, ПАИ

В рамках проекта «Пушкин и его друзья», который претворяет в жизнь Государственный музей-заповедник «Михайловское», в Пскове, в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, в предстоящий четверг, 6 февраля, состоится лекция-беседа «К 80-летию Победы. История некрополя Ганнибалов – Пушкиных в годы Великой Отечественной войны». Проведёт её сотрудник Пушкинского заповедника, хранитель некрополя Ганнибалов – Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре, автор многих публикаций о Пушкиногорье в научных и научно-популярных изданиях Андрей Васильев, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Известно, что многие монастырские строения серьёзно пострадали во время Великой Отечественной войны. Некоторые, как, например, Никольский храм, оказались полностью разрушенными. Успенский собор устоял и был восстановлен в первые же послевоенные годы. В 1949 году здесь даже открылась экспозиция, посвящённая истории храма, рассказал Андрей Васильев. Речь на лекции пойдёт и о том, как бойцы Красной армии проводили разминирование могилы поэта.

Увидят участники библиотечной встречи с Андреем Васильевым и редкие кадры: музей-заповедник «Михайловское» хранит в своих фондах кино-, фото- и документальные свидетельства тех лет. Эти материалы активно используются при создании экспозиций, при подготовке встреч и бесед о военных страницах истории псковских пушкинских мест и неизменно вызывают интерес у зрительской и слушательской аудитории.

Псковичей и гостей города, коллег-экскурсоводов, педагогов, студентов и всех, кому интересно прошлое родной земли, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на лекцию хранителя в 12:00. Адрес библиотеки «Родник» – улица Труда, дом 20.