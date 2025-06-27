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Стали известны подробности прибытия в Псков уникального поезда Минобороны

Подробности о прибытии в Псков уникального поезда Минобороны «Единство в памяти. Сила в подвиге» сообщили в туристском информационном центре региона.

Фото здесь и далее: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Движение состава по городам России приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. Поезд включает восемь тематических вагонов, повествующих об историческом наследии, о подвигах солдат Российской армии и представляющих новейшие разработки вооружённых сил.

Экспозиции охватывают различные виды войск: сухопутные и десантные войска, воздушно-космические силы, морскую пехоту, – а также деятельность патриотической организации «Юнармия» и Главного военно-политического управления Минобороны РФ. Дополнительно на четырёх открытых площадках экспонируется коллекция военной трофейной техники прошлых лет.

Выставка «Молодое поколение России – преемники Великой Победы» приглашает посетителей поучаствовать в викторинах, пройти испытания на современных интерактивных тренажёрах и принять участие в обсуждениях, организованных движениями «Юнармия» и «Время первых».

В этот день посетителей поезда также ждут интерактивная программа, различные экспозиции в тематических вагонах, передвижные выставки, выступления творческих коллективов, полевая кухня.

Старт акции «Единство в памяти. Сила в подвиге» был дан 19 апреля на Киевском вокзале в Москве. За 75 дней поезд преодолеет свыше 33 тыс. км, посетив 75 населённых пунктов в 61 регионе России.

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