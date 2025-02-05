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Происшествия

Уголовное дело возбудили на приверженца неонацизма из Псковской области

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Плюсского района за демонстрацию нацистской символики, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По материалам оперативно-разыскной деятельности ведомства Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области в отношении жителя Плюсского района возбудил уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Установлено, что в 2024 году мужчина, придерживающийся неонацистской идеологии, публично продемонстрировал неограниченному кругу лиц нацистскую атрибутику и символику – свастику, идентичную государственной символике фашистской Германии. Кроме того, известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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