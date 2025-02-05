Названы самые странные рассылки от интернет-мошенников
Самые странные рассылки от интернет-мошенников назвали специалисты «Лаборатории Касперского», пишут «Известия».
В некоторых сюжетах мошенники притворяются богатым пожилым человеком, который выиграл крупную сумму в лотерею и решил поделиться частью приза.
В другой спам-кампании злоумышленники искали нового владельца пианино. Они делали это якобы из-за смерти его предыдущего хозяина и переезда наследника.
Топ возглавила рассылка, в которой мошенники предлагали жертве стать участником тайного сообщества иллюминатов. Злоумышленники сообщали также, что члены этого сообщества готовы поделиться своим могуществом и богатством.
«Мошенники используют для выманивания денег исключительно приемы социальной инженерии, придумывают убедительные приманки и долго переписываются с жертвой для достижения своей цели», – отметила спам-аналитик компании Анна Лазаричева.
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