Названы самые странные рассылки от интернет-мошенников

08:38, 05 февраля 2025, ПАИ

Самые странные рассылки от интернет-мошенников назвали специалисты «Лаборатории Касперского», пишут «Известия».

В некоторых сюжетах мошенники притворяются богатым пожилым человеком, который выиграл крупную сумму в лотерею и решил поделиться частью приза.

В другой спам-кампании злоумышленники искали нового владельца пианино. Они делали это якобы из-за смерти его предыдущего хозяина и переезда наследника.

Топ возглавила рассылка, в которой мошенники предлагали жертве стать участником тайного сообщества иллюминатов. Злоумышленники сообщали также, что члены этого сообщества готовы поделиться своим могуществом и богатством.

«Мошенники используют для выманивания денег исключительно приемы социальной инженерии, придумывают убедительные приманки и долго переписываются с жертвой для достижения своей цели», – отметила спам-аналитик компании Анна Лазаричева.