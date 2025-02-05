Мошенники стали использовать виртуальные образы карт своих жертв

09:26, 05 февраля 2025, ПАИ

Мошенники стали использовать виртуальные образы карт своих жертв. По сценарию новой схемы, люди сами создают эти образы у себя на смартфонах, сообщается в телеграм-канале Банка России.

Мошенники звонят человеку по телефону или в мессенджере и утверждают, что его деньги кто-то пытается похитить. Чтобы обезопасить деньги, убеждают срочно установить на телефоне приложение якобы Центрального банка. Варианты названий этого приложения могут быть разными.

Пока приложение устанавливается, мошенники запрещают пользоваться устройством. После установки приложение просят запустить, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора».

Приложение, которое просят установить мошенники, создает виртуальный образ банковской карты жертвы. Они используют его удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. То есть вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон.

«Не скачивайте по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы и не используйте приложения, в том числе банковские, по чьему-либо требованию. И конечно, нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать. Если сомневаетесь насчет сохранности денег – позвоните в свой банк, набрав вручную номер с официального сайта банка или обратной стороны карты», – рекомендовали специалисты.