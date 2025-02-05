Новый детский городок появится в деревне Черёха Псковского района

09:37, 05 февраля 2025, ПАИ

Детский игровой комплекс появится в деревне Черёха Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

В 2024 году администрация Псковского района приняла участие в областном конкурсе по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С помощью конкурса были отобраны заявки на благоустройство общественных пространств в сельской местности и в целом – улучшение качества жизни и комфорта жителей села.

Одобрение получил проект, подготовленный для жителей Ядровской волости, под названием «Благоустройство общественной территории (устройство детской игровой площадки в деревне Черёха на берегу реки Черёхи)». Проектом предусмотрена установка игрового оборудования, способствующего физическому развитию детей разных возрастов. Особое внимание уделено безопасности – площадка будет оборудована резиновым покрытием, которое минимизирует риск травм.

Проведен аукцион по выбору подрядной организации. Контракт с подрядчиком находится на финальной стадии подписания. В скором времени начнутся подготовительные работы на местности, затем – установка конструкций площадки. Общая стоимость проекта составляет 1,5 млн рублей.

Работы по установке игрового комплекса планируется завершить до 31 мая.