Новый детский городок появится в деревне Черёха Псковского района
Детский игровой комплекс появится в деревне Черёха Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
В 2024 году администрация Псковского района приняла участие в областном конкурсе по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С помощью конкурса были отобраны заявки на благоустройство общественных пространств в сельской местности и в целом – улучшение качества жизни и комфорта жителей села.
Одобрение получил проект, подготовленный для жителей Ядровской волости, под названием «Благоустройство общественной территории (устройство детской игровой площадки в деревне Черёха на берегу реки Черёхи)». Проектом предусмотрена установка игрового оборудования, способствующего физическому развитию детей разных возрастов. Особое внимание уделено безопасности – площадка будет оборудована резиновым покрытием, которое минимизирует риск травм.
Проведен аукцион по выбору подрядной организации. Контракт с подрядчиком находится на финальной стадии подписания. В скором времени начнутся подготовительные работы на местности, затем – установка конструкций площадки. Общая стоимость проекта составляет 1,5 млн рублей.
Работы по установке игрового комплекса планируется завершить до 31 мая.
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