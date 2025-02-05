Великолукский студент стал призёром Кубка России по тяжёлой атлетике

10:32, 05 февраля 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Владислав Аширов выиграл бронзу Кубка России по тяжёлой атлетике, который проходит в Верхней Пышме, 4 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В соревнованиях участвуют более 300 спортсменов из 52 регионов страны. Они разыгрывают медали в девяти весовых категориях среди мужчин и женщин.

В первый соревновательный день студент первого курса академии Владислав Аширов выиграл бронзу в весе до 55 килограммов, подняв 213 килограммов в рывке и толчке по сумме двоеборья.

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