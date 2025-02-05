Росгвардейцы задержали судимого островича, пырнувшего ножом приятеля
В Острове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нападении на человека, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
4 февраля в 16:24 находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в квартире одного из домов на Порховском шоссе мужчине нанесли ножевое ранение.
Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и задержали ранее судимого 71-летнего гражданина, который во время конфликта с 53-летним мужчиной нанес ему ножевое ранение в живот.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.
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