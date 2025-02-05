Росгвардейцы задержали судимого островича, пырнувшего ножом приятеля

10:37, 05 февраля 2025, ПАИ

В Острове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нападении на человека, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

4 февраля в 16:24 находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в квартире одного из домов на Порховском шоссе мужчине нанесли ножевое ранение.

Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и задержали ранее судимого 71-летнего гражданина, который во время конфликта с 53-летним мужчиной нанес ему ножевое ранение в живот.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.