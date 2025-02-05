До -10 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 6 февраля

10:41, 05 февраля 2025, ПАИ

6 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -5...-10 градусов, днем 0...-4 градуса. Атмосферное давление выше нормы.