«Пришёл поддержать людей» – юный победитель флешмоба по отжиманиям в Пскове

16:38, 05 февраля 2025, ПАИ

Юный победитель флешмоба по отжиманиям в поддержку людей, страдающих онкологическими заболеваниями, принял участие в мероприятии, чтобы поддержать людей. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Александр Беляков последним не смог продолжать отжиматься под общий счёт. К этому времени ведущий мероприятия посчитал 120 раз. «Было довольно тяжело, но наши нагрузки на тренировках дают о себе знать. Я четыре года занимаюсь боксом, а до этого где-то два года занимался самбо. Пришёл поддержать людей, которые борются с серьёзными заболеваниями», – сказал псковский спортсмен.

Отметим, что в мероприятии, организованном «Молодой гвардией Единой России» при поддержке комитета по спорту Псковской области, приняли участие более 200 желающих из Пскова и Великих Лук. Города синхронизировались, подключившись в онлайн-формате по видеосвязи.

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