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Общество

Православные вспоминают сегодня старца архимандрита Иоанна Крестьянкина

5 февраля 2006 года, в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, скончался старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Иоанн Крестьянкин – одна из знаковых фигур в истории Русской православной церкви. Начав служить простым псаломщиком, священник стал архимандритом, почитаемым православными верующими со всего света.

Иоанн Крестьянкин в молодости. Фото: сайт «Биограф»

Архимандрит Иоанн Крестьянкин не дожил до своего 100-летнего юбилея всего четыре года. Бухгалтер и финансист по образованию, он перенес множество тяжелейших испытаний гонениями, тюрьмами и ссылками. Почти полвека своей жизни Иоанн посвятил служению в Псково-Печерском монастыре.

В своем телеграм-канале обитель опубликовала отрывки из воспоминаний Татьяны Сергеевны Смирновой, келейницы и письмоводителя Иоанна Крестьянкина.

Старец Иоанн Крестьянкин. Фото: Псково-Печерский монастырь

«Накануне вечером у батюшки в келье служили всенощное бдение новомученикам и исповедникам Российским. И впервые за этой службой старец был не служащим, но только молящимся.

Утром, 5 февраля, он готовился к причастию. Спозаранку его облачили: белый подрясник, праздничная епитрахиль.

Истощение сил прикрылось сонной истомой. Померили давление, и оно, не выдав тайных приготовлений батюшки, было нормальным. Прочитали канон Святой Троице восьмого гласа воскресной полунощницы.

Все происходило в полном молчании. На вопрос, будем ли причащаться, – безгласный кивок головы. Причастился, запил. Отец Филарет прочитал: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…» – и ушел на позднюю литургию.

Батюшка прикрыл глаза и слегка повернулся направо.

Половина десятого. Через пятнадцать минут ударил колокол к службе, праздничный звон наполнил келью. И в этот момент я поняла, увидела, что батюшка не откроет больше глаз.

Он ушел. Таинство смерти свершилось. В божественной тихости, под благовест, закончил отец Иоанн свое земное поприще…»

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