Марина Гаращенко проведёт личный приём жителей Палкинского района

11:36, 05 февраля 2025, ПАИ

10 февраля с 12:00 до 14:00 председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проведёт личный приём жителей Палкинского района. Мероприятие пройдёт в актовом зале администрации Палкинского района по адресу: Палкино, улица Островская, дом 25. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Для записи на личный приём необходимо заполнить небольшую анкету. При обработке анкет с заявителем свяжется сотрудник отдела по работе с обращениями граждан.

Такие приемы в течение года состоятся во всех муниципалитетах Псковской области. В комитете пояснили, что инициатива «направлена на решение и обсуждение проблемных вопросов на местах».