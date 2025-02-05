Семь великолучан примут участие в открытых соревнованиях по стрельбе из лука

12:57, 05 февраля 2025, ПАИ

Семь великолучан примут участие в открытых соревнованиях по стрельбе из лука, которые пройдут в Орле. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

В соревнованиях поучаствуют около 500 спортсменов, среди которых как представители регионов, так и участники частных команд.

Псковскую область представят великолучане Илья Силаев, Владимир Фазанов, Сергей Кузнецов, Александра Савенкова, Милана Мурзина, а также Ника и Кристина Снетковы.

Напомним, что в рамках серии состязаний, которая проходит в Орле, Илья Силаев выиграл бронзу первенства России, а мужская команда Псковской области завоевала серебро чемпионата страны.

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