Благоустроенную территорию у крепости в Изборске осмотрел Михаил Ведерников

12:12, 05 февраля 2025, ПАИ

Благоустроенную территорию у крепости в Изборске осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего выезда в район 5 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Проект по благоустройству этой территории победил на всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году. Работы начались в 2024 году. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов выделено 66,54 млн рублей.

Специалисты расчистили территорию, над источником по дороге к ключам установили деревянный сруб, проложили электрокабели. Установлены также монтажные закладные под фонари. В ближайшее время у источника появится освещение.

Кроме того, у крепости устроены дорожки и лестницы, установлены светильники и малые архитектурные формы, выполнены планировочные работы и озеленение территории.