Движение транспорта на участке улицы Некрасова в Пскове ограничат на две недели
Движение по одной полосе улицы Некрасова в Пскове от Октябрьского проспекта до дома № 36 на улице Некрасова при движении в сторону улицы Карла Маркса ограничат с 8 по 22 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничение будет ежедневно с 9:00 до 22:00 в связи с дорожными работами.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Напиток из печорских яблок будет продаваться в России и странах СНГ, рассказал губернатору владелец сидродельни
Псковские спецназовцы приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе на кубок губернатора Петербурга
Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручил губернатор ветерану труда из Изборска