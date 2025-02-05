Движение транспорта на участке улицы Некрасова в Пскове ограничат на две недели

12:15, 05 февраля 2025, ПАИ

Движение по одной полосе улицы Некрасова в Пскове от Октябрьского проспекта до дома № 36 на улице Некрасова при движении в сторону улицы Карла Маркса ограничат с 8 по 22 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет ежедневно с 9:00 до 22:00 в связи с дорожными работами.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.