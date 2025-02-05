Псковские спецназовцы приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе на кубок губернатора Петербурга
Сотрудники СОБР «Гепард» Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в II этапе Всероссийских соревнований на кубок губернатора Санкт-Петербурга «Вечно живые», которые проводятся в память о погибших бойцах спецназа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В состязаниях принимали участие 40 команд по два стрелка в каждой. Они выполнили шесть дневных упражнений и два в ночное время.
«Практическая стрельба – это самый зрелищный и динамичный вид стрелкового спорта, все упражнения всегда разные, имеют свою специфику. Стрелок должен решить задачу за ограниченное количество времени, сделать это максимально точно и быстро», – отметили в Управлении Росгвардии по Псковской области.
Спецназовцы из Псковской области при выполнении упражнений использовали пистолеты, автоматы и снайперскую винтовку СВ-98. В результате псковские росгвардейцы заняли девятое место.
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Псковские спецназовцы приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе на кубок губернатора Петербурга
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