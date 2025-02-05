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Общество

Металлоконструкции нового моста через Великую начнут собирать на следующей неделе

Строительство Северного обхода города Пскова и моста через Великую: с 10 февраля подрядная организация приступит к сборке металлоконструкций пролетного строения моста на правом берегу реки. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Место строительства моста на Великой. Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Начинается следующий важный этап возведения моста. В связи с чем специалисты переходят на двухсменный режим работы. Это связано с большим объемом работ и особенностями технологических процессов», – рассказал глава комитета.

Двухсменный режим работы вводится до июня 2026 года, но с обязательными перерывами в графике производства работ в период нереста промысловых рыб в акватории Великой, отметил Станислав Стармолотов. Напомним, период нереста проходит с 1 апреля по 15 июня.

Строительство Северного обхода города Пскова (2-й пусковой комплекс) ведется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Автомобильная дорога и мост через реку Великую соединят автомобильную дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье и федеральную трассу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонией. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год.

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