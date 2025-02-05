Металлоконструкции нового моста через Великую начнут собирать на следующей неделе

12:51, 05 февраля 2025, ПАИ

Строительство Северного обхода города Пскова и моста через Великую: с 10 февраля подрядная организация приступит к сборке металлоконструкций пролетного строения моста на правом берегу реки. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Начинается следующий важный этап возведения моста. В связи с чем специалисты переходят на двухсменный режим работы. Это связано с большим объемом работ и особенностями технологических процессов», – рассказал глава комитета.

Двухсменный режим работы вводится до июня 2026 года, но с обязательными перерывами в графике производства работ в период нереста промысловых рыб в акватории Великой, отметил Станислав Стармолотов. Напомним, период нереста проходит с 1 апреля по 15 июня.

Строительство Северного обхода города Пскова (2-й пусковой комплекс) ведется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Автомобильная дорога и мост через реку Великую соединят автомобильную дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье и федеральную трассу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонией. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год.