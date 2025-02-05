Музей-заповедник «Изборск» запустил конкурс детских рисунков

12:55, 05 февраля 2025, ПАИ

С 5 февраля по 31 марта музей-заповедник «Изборск» проводит конкурс детского экологического рисунка «Береги природу». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Участникам предлагается нарисовать рисунок на одну из предложенных тем (номинаций): «Редкие животные и растения Изборско-Мальской долины», «Нет весенним палам», «Стоп, борщевик».



Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с правилами оформления заявки, заполнить согласие на обработку персональных данных или попросить об этом родителей (для участников от 5 до 17 лет).

Конкурсную работу вместе с документами необходимо отправить на электронную почту музея-заповедника izborsk331617@yandex.ru до 31 марта 2025 года с пометкой «Конкурс экологического рисунка».

Результаты будут опубликованы на официальном сайте музея 20 апреля. Все участники получат электронные сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе. Победителей наградят грамотами, также они вместе со своей семьёй смогут бесплатно присоединиться к сборной экскурсии по Изборской крепости, которая проходит ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00.