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Общество

Владелец косметической компании из Санкт-Петербруга запустит производство сидра в Псковской области

Основатель производителя косметики Levrana Леонид Леврана откроет производство яблочного сидра на территории Псковской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателя.

Фото: Дарья Хваткова

Согласно данным ЕГРЮЛ, предприниматель зарегистрировал бизнес в июле.

Для своего проекта он приобрел здание в деревне Изборск в Псковской области, которое будет реконструировано.

В этом году на площадке будет выпущено 165 тысяч литров сидра, в следующем году этот показатель увеличится до 500 тысяч литров. В перспективе предприниматель собирается удвоить производственные мощности и приобрести 50-60 гектаров для выращивания яблок.

Инвестиции в запуск производства составят 120 млн рублей. Прилегающий участок позволяет построить еще один цех сопоставимой мощности, уточнил предприниматель. Брендированный напиток будет поставляться в рестораны и алкогольные бутики. Стоимость бутылки емкостью 0,75 литров составит 800-900 рублей.

Ранее губернатор Псковской области посетил в рамках рабочего визита производство сидра в Пушкинских Горах. Также отметим, что для пушкиногорской сидродельни выращивается 25 тысяч саженцев яблонь в Себежском районе.

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