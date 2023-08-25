Владелец косметической компании из Санкт-Петербруга запустит производство сидра в Псковской области

18:27, 25 августа 2023, ПАИ

Основатель производителя косметики Levrana Леонид Леврана откроет производство яблочного сидра на территории Псковской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателя.

Согласно данным ЕГРЮЛ, предприниматель зарегистрировал бизнес в июле.

Для своего проекта он приобрел здание в деревне Изборск в Псковской области, которое будет реконструировано.

В этом году на площадке будет выпущено 165 тысяч литров сидра, в следующем году этот показатель увеличится до 500 тысяч литров. В перспективе предприниматель собирается удвоить производственные мощности и приобрести 50-60 гектаров для выращивания яблок.

Инвестиции в запуск производства составят 120 млн рублей. Прилегающий участок позволяет построить еще один цех сопоставимой мощности, уточнил предприниматель. Брендированный напиток будет поставляться в рестораны и алкогольные бутики. Стоимость бутылки емкостью 0,75 литров составит 800-900 рублей.

Ранее губернатор Псковской области посетил в рамках рабочего визита производство сидра в Пушкинских Горах. Также отметим, что для пушкиногорской сидродельни выращивается 25 тысяч саженцев яблонь в Себежском районе.