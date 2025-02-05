Лучшие псковские столяры показывают своё мастерство в Белоруссии

13:39, 05 февраля 2025, ПАИ

Региональный этап VI Республиканского конкурса профессионального мастерства по компетенции «Столярное дело» открылся в Витебске (Белоруссия), сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Мероприятие началось с конференции, собравшей участников конкурса и ведущих экспертов в области столярного производства. Встреча послужила площадкой для обмена опытом и установления профессиональных контактов перед началом конкурсных испытаний.

Начальник отдела профессионального образования главного управления по образованию Витебского облисполкома Александр Королёв в своём приветственном слове подчеркнул значимость конкурса как платформы для демонстрации профессиональных навыков, обмена знаниями и развития сотрудничества среди молодых специалистов. Он пожелал участникам успешного выступления, отметив важность подобных мероприятий для повышения качества профессионального образования.

Напомним, в конце прошлого года в Пскове прошёл III Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В нём в том числе была номинация «Лучший столяр – 2024». Подробнее о конкурсе и фото с награждения победителей смотрите по ссылке.