Великолучане отправятся на чемпионат Европы и Кубок мира по стрельбе из лука

14:10, 05 февраля 2025, ПАИ

Двое великолучан Илья Силаев и Владимир Фазанов отправятся на международные соревнования по стрельбе из лука, сообщил корреспонденту ПАИ тренер Виталий Андреев.

Изначально предполагалось, что Илья Силаев будет представлен на первенстве Европы до 21 года, но теперь стало известно, что Силаев выступит на чемпионате Европы в помещении, который пройдёт в турецком Самсуне с 18 по 23 февраля. На турнир уже зарегистрировались лучники из Италии, Франции, Болгарии, Румынии, Сербии, Исландии, Польши и других европейских стран.

Владимир Фазанов планирует выступить на первом этапе Кубка Азии в Таиланде с 16 по 23 февраля. В списке участников уже завялены представители Ирака, ОАЭ, Кувейта, Бангладеш, Сингапура, Таиланда, Китая, Индии, Филиппин, Австралии, Южной Кореи, Казахстана и Малайзии.

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