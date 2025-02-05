Фальшивые рубли обнаружили в Пскове

15:27, 05 февраля 2025, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли 4 февраля в одном из банков города. Согласно имеющимся данным, фальшивка поступила в выручке из городского магазина. Все обстоятельства инцидента устанавливают в рамках возбужденного уголовного дела.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.