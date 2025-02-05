21 класс закрыт в Псковской области на карантин

13:59, 05 февраля 2025, ПАИ

21 класс в 16 средних школах Псковской области закрыт на карантин из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, на карантин закрыты одна группа в одном дошкольном учреждении и одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.

Всего в Псковской области с 27 января по 2 февраля зафиксировали 3 668 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,7 %.