Псковичи могут присоединиться к написанию открытого диктанта по немецкому языку
Всероссийская открытая акция Tolles Diktat, представляющая собой диктант по немецкому языку, пройдёт в Псковской области с 17 по 28 февраля. К акции приглашают присоединиться псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на федеральное агентство по делам национальностей.
Цель мероприятия – популяризация культуры и истории немцев России, а также развитие грамотного письма на немецком языке. Акция приурочена к Международному дню родного языка, установленному ЮНЕСКО в 1999 году и отмечаемому 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.
В 2025 году акция Tolles Diktat будет проводиться как онлайн, так и в офлайн-формате.
К участию приглашают учащихся 6–7-х, 8–9-х и 10–11-х классов общеобразовательных учреждений, студентов вузов, участников клубов, занимающихся возрождением традиций, культуры и языка российских немцев, любителей немецкого языка, посетителей центров встреч российских немцев, а также представителей стран ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованных в мероприятии.
Продолжительность диктанта составит около 40 минут.
Организациям, желающим стать площадками для проведения акции (как открытой, так и закрытой), необходимо зарегистрироваться на сайте до 14 февраля.
Подробнее об акции можно узнать по ссылке.
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