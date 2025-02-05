Кто из россиян должен отчитаться о доходах и в какой срок необходимо это сделать, рассказал эксперт

16:42, 05 февраля 2025, ПАИ

Кто из россиян должен отчитаться о доходах и в какой срок необходимо это сделать, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой декларационной кампании этого года, сегодня, 5 февраля.

«В этом году индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты или нотариальные конторы, и другие лица, занимающиеся частной практикой, должны задекларировать свои доходы за 2024 год до 30 апреля 2025 года», – заявил Алексей Салтыков.

Также заполнить и сдать налоговую декларацию должны те люди, которые в прошлом году продали движимое или недвижимое имущество, находившееся в собственности менее минимального предельного срока – пять лет или три года, напомнил гость медиацентра ПАИ. Он уточнил, что к этому же списку относятся те граждане, которые сдавали в аренду имущество или получали доход от зарубежных источников.

«Напомню, что подать декларацию необходимо и в том случае, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом», – заключил Алексей Салтыков.