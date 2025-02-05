Бастрыкин призвал запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года и снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков

14:58, 05 февраля 2025, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года, а также снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет. Соответствующее заявление он сделал на заседании расширенной коллегии СК, пишет «Интерфакс».

По мнению председателя СК РФ, запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года необходимо ввести для предупреждения алкоголизации молодёжи. При этом запрет должен включать в том числе слабоалкогольную и пивоваренную продукцию, уточнил Александр Бастрыкин.

Что касается предложения о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет, то такое изменение позволит противодействовать криминалу, который вовлекает подростков в наркобизнес и убеждает их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

Число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних увеличилось за год на 11 %, а 14 % от общей массы составляют те, что связаны с незаконным оборотом наркотиков, уточнил председатель СК РФ.