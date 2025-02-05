Стало известно, сколько российской свинины производит великолукское предприятие
Великолукский свиноводческий комплекс занял четвёртое место в России по производству свиней, следует из данных Национального союза свиноводов о самых крупных компаниях – производителях свиней на убой по итогам 2024 года.
Производство свиней на убой в Великолукском свиноводческом комплексе составило 400,1 тысячи тонн.
Доля великолукского комплекса в общем объёме промышленного производства свинины в РФ достигла 6,8%.
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