Сотрудник Псковского музея-заповедника принял участие в научной конференции в Новгороде

15:49, 05 февраля 2025, ПАИ

Научный сотрудник отдела хранения фондов археологии Псковского музея Дмитрий Добрин участвовал в XXXIX научной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология», которая проходила на территории Новгородского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В ходе мероприятия он представил исследование под названием «Кожаные кошельки и сумки из археологических раскопок в городе Пскове». В результате работы было выполнено научное описание, установлена точная датировка и разработана типология кожаных изделий, хранящихся в археологических фондах Псковского музея. Результаты исследования планируется опубликовать в будущем.

Конференция «Новгород и Новгородская земля. История и археология» традиционно фокусируется на результатах полевых археологических исследований и новых научных работах в данной области, подчеркнули сотрудники музея.

В течение трёх дней было представлено 54 доклада учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова и других городов России.