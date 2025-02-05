До 20 лет тюрьмы грозит жителю Петербурга за распространение наркотиков в Пскове

17:15, 05 февраля 2025, ПАИ

31-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за то, что он незаконно сбывал наркотики в составе организованной группы на территории Пскова и Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

В мае-июне 2024 года мужчина совершил 423 особо тяжких преступления по незаконному сбыту наркотиков. Он закладывал их в тайники и передавал сведения об их расположении своим соучастникам для того, чтобы они передали их «покупателям».

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1,5 кг наркотиков.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

«Расследование в отношении других участников организованной группы не завершено, проводятся необходимые следственные действия по установлению личностей виновных лиц», – подчеркнули в прокуратуре.