Швейцарский блогер оказался в восторге от псковских угощений

20:37, 05 февраля 2025, ПАИ

Президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России», журналист-международник Светлана Конев поделилась, что осталась в восторге от псковских угощений.

«Меня сложно удивить, но, похоже, псковской мастерице, хозяйке небольшой лавочки с соленьями-вареньями, расположенной в самом центре старого Пскова, это удалось! Пробовали ли вы когда-нибудь варенье из лисичек и апельсинов? Как и большинство любителей вкусно поесть, я полагала, что грибы и фрукты несовместимы! И абсолютно напрасно! Специально для Фомы неверующего хозяйка даёт попробовать, чтобы лишний раз убедиться, что это не только съедобно, но ещё и очень вкусно! Будете в моём любимом городе Пскове – обязательно попробуйте!» – написала она в своём телеграм-канале @SwissVatnik.

Ранее Светлана Конев сообщала, что намерена снова вернуться в Псков.