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Общество

Более 150 врачей и учёных со всей России приняли участие во всероссийской школе по клинической иммунологии в Псковской области

XV Всероссийская школа по клинической иммунологии «Иммунология для врачей» прошла в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в группе Псковской клинической инфекционной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Более 150 врачей и учёных со всей России приняли участие во всероссийской школе по клинической иммунологии в Псковской области. Фото здесь и далее: группа Псковской клинической инфекционной больницы в соцсети «ВКонтакте»

Псковскую область представила главный внештатный пульмонолог Псковской области Анастасия Повторейко. Она выступила на конференции с докладом «Этиологические особенности внебольничных пневмоний в постпандемический период COVID-19 в Псковской области».

На конференции специалист обсудила с коллегами последние научные данные, которые помогают лучше понять изменения в патогенезе внебольничных пневмоний и разработать более эффективные подходы к их лечению.

«Это не просто конференция, это уникальная возможность для обмена опытом и знаниями между врачами и учёными со всей России. Атмосфера здесь способствует профессиональному и личностному росту, что делает наше сообщество ещё более крепким и сплочённым», – сказала Анастасия Повторейко.

Всего в мероприятии приняло участие более 150 врачей и учёных со всей России.

Программа школы включала в себя лекции ведущих российских специалистов и семинары по практическим вопросам иммунологии. Организаторами научной медицинской конференции выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российская академия наук и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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