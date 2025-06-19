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Общество

Детский омбудсмен оценила уровень организации смен в шести лагерях Псковской области

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова посетила шесть детских оздоровительных лагерей на юге Псковской области. Об этом детский омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Наталии Соколовой

В ходе рабочей встречи Наталия Соколова оценила уровень организации смен в оздоровительных лагерях «Чайка», «Космос», «Звёздный», «ЮЖД», «Берёзка» и «Ленок».

Наталия Соколова отметила, что обращений и жалоб на организацию детского отдыха к ней не поступало. При этом омбудсмен вынесла ряд рекомендаций организаторам смен. В первую очередь они касаются внешнего облика территорий лагерей и их благоустройства.

По вопросам организации летнего отдыха и замечаний к работе оздоровительных лагерей омбудсмен рекомендовала обращаться в комитет по образованию Псковской области, в центр реализации путёвок или к уполномоченному по правам ребёнка в Псковской области по телефону (8 8112) 29-91-57 либо по почте pskovdeti60@mail.ru.

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