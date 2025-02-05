Уголовное дело возбудили в отношении 72-летнего островича за нападение с ножом на знакомого

21:15, 05 февраля 2025, ПАИ

Уголовное дело возбудили в отношении 72-летнего островича за нападение с ножом на знакомого, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Около 16:00 в жилом доме на Порховском шоссе в Острове произошёл бытовой конфликт, в ходе которого 72-летний мужчина нанёс ножом телесные повреждения своему 53-летнему знакомому 1972 года рождения.

Пострадавший с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан на месте происшествия сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант уголовного дела ранее уже привлекался к ответственности по статьям 112 и 115 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести и лёгкого вреда здоровью).

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.