Дети пропавших без вести участников СВО из Псковской области смогут полноценно получать льготы

21:28, 05 февраля 2025, ПАИ

Изменения внесут в указ о льготах для детей участников СВО, пропавших без вести. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в разговоре с супругой участника СВО, многодетной мамой Мариной Лариной из Изборска.

Изменения в указе будут направлены на то, чтобы дети пропавших без вести участников СВО в полной мере могли пользоваться всеми льготами до окончательного определения статуса участника СВО.