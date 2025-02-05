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Общество

Дети пропавших без вести участников СВО из Псковской области смогут полноценно получать льготы

Изменения внесут в указ о льготах для детей участников СВО, пропавших без вести. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в разговоре с супругой участника СВО, многодетной мамой Мариной Лариной из Изборска.

Изменения в указе будут направлены на то, чтобы дети пропавших без вести участников СВО в полной мере могли пользоваться всеми льготами до окончательного определения статуса участника СВО.

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