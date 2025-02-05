Более 160 тысяч жителей Псковской области обучат основам первой помощи в 2025 году

21:44, 05 февраля 2025, ПАИ

Правительство Псковской области приняло региональную программу организации массового обучения населения региона основам первой помощи. Соответствующее постановление опубликовано на региональном правовом портале.

Согласно программе, на территории региона обучение будет проходить на базе Псковского медицинского колледжа, Великолукского медколледжа, Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи, регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», реготделения «Движения первых», движения добровольцев «Волонтёры-медики», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, образовательных организаций.

Всего в 2025 году планируется обучить 166 485 жителей региона.