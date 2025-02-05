Приставы принудили жителя Порховского района вернуть 2,2 млн рублей долга перед командировкой за границу

22:22, 05 февраля 2025, ПАИ

Судебные приставы принудили жителя Порховского района вернуть 2,2 млн рублей долга перед командировкой за границу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Порховского района находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с местного жителя. Согласно материалам дела, мужчина взял 2 миллиона 200 тысяч рублей в долг, однако возвращать денежные средства не торопился. В связи с этим, займодавец обратился в Порховский районный суд.

Сотрудник органа принудительного исполнения сделал запросы в регистрирующие органы для установления имущественного положения должника. Было установлено, что у мужчины в собственности имеется квартира и автотранспортное средство. Поскольку должник не предпринял никаких мер для погашения задолженности, то судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости, автотранспортного средства и ограничил должника в праве выезда за пределы России.

Данные меры побудили должника погасить задолженность в полном размере в связи с тем, что должнику необходимо было уехать по служебной деятельности в командировку заграницу.