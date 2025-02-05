Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приставы принудили жителя Порховского района вернуть 2,2 млн рублей долга перед командировкой за границу

Судебные приставы принудили жителя Порховского района вернуть 2,2 млн рублей долга перед командировкой за границу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Порховского района находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с местного жителя. Согласно материалам дела, мужчина взял 2 миллиона 200 тысяч рублей в долг, однако возвращать денежные средства не торопился. В связи с этим, займодавец обратился в Порховский районный суд.

Сотрудник органа принудительного исполнения сделал запросы в регистрирующие органы для установления имущественного положения должника. Было установлено, что у мужчины в собственности имеется квартира и автотранспортное средство. Поскольку должник не предпринял никаких мер для погашения задолженности, то судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости, автотранспортного средства и ограничил должника в праве выезда за пределы России.

Данные меры побудили должника погасить задолженность в полном размере в связи с тем, что должнику необходимо было уехать по служебной деятельности в командировку заграницу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 февраля 2025

Карантин по бешенству отменили в Печорском районе
05 февраля 2025

Более 160 тысяч жителей Псковской области обучат основам первой помощи в 2025 году
05 февраля 2025

Более 150 врачей и учёных со всей России приняли участие во всероссийской школе по клинической иммунологии в Псковской области
05 февраля 2025

Жителей Писковичей просят сделать запасы воды из-за аварии в коллекторе
05 февраля 2025

Швейцарский блогер оказался в восторге от псковских угощений
05 февраля 2025

Водоснабжение начинают подключать в домах Писковичей после ремонта коллектора
05 февраля 2025

Новую гостиницу за миллиард рублей строят в Пскове: на объекте уже ведут монолитные работы
05 февраля 2025

До 22:00 планируют полностью восстановить водоснабжение в Писковичах

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...