Приставы принудили жителя Порховского района вернуть 2,2 млн рублей долга перед командировкой за границу
Судебные приставы принудили жителя Порховского района вернуть 2,2 млн рублей долга перед командировкой за границу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
На исполнении в отделении судебных приставов Порховского района находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с местного жителя. Согласно материалам дела, мужчина взял 2 миллиона 200 тысяч рублей в долг, однако возвращать денежные средства не торопился. В связи с этим, займодавец обратился в Порховский районный суд.
Сотрудник органа принудительного исполнения сделал запросы в регистрирующие органы для установления имущественного положения должника. Было установлено, что у мужчины в собственности имеется квартира и автотранспортное средство. Поскольку должник не предпринял никаких мер для погашения задолженности, то судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости, автотранспортного средства и ограничил должника в праве выезда за пределы России.
Данные меры побудили должника погасить задолженность в полном размере в связи с тем, что должнику необходимо было уехать по служебной деятельности в командировку заграницу.
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