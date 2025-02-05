Новый специалист по травматологии и ортопедии приступил к работе в детской областной больнице

22:57, 05 февраля 2025, ПАИ

Врач-ординатор по травматологии и ортопедии Даниил Шундер приступил к работе в детской областной клинической больнице. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Специалист окончил Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова в 2023 году.

«Молодой специалист уже активно участвует в лечении пациентов под руководством наставника, так как первые шаги на пути врача – это огромная ответственность», – отметили в больнице.