Новый специалист по травматологии и ортопедии приступил к работе в детской областной больнице
Врач-ординатор по травматологии и ортопедии Даниил Шундер приступил к работе в детской областной клинической больнице. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Специалист окончил Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова в 2023 году.
«Молодой специалист уже активно участвует в лечении пациентов под руководством наставника, так как первые шаги на пути врача – это огромная ответственность», – отметили в больнице.
Новый специалист по травматологии и ортопедии приступил к работе в детской областной больнице
Мать участника СВО из Великолукского района отправится на передовую, чтобы передать посылки для солдат
Более 150 врачей и учёных со всей России приняли участие во всероссийской школе по клинической иммунологии в Псковской области