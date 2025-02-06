Аксиньин день наступил по народному календарю

07:05, 06 февраля 2025, ПАИ

Аксиньин день наступил по народному календарю сегодня, 6 февраля, сообщает calend.ru.

В этот день вспоминают Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в V веке и почитаемую православной церковью в лике преподобных. Желая посвятить свою жизнь Богу и не вступать в брак, она покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла монашеский постриг, и вскоре вокруг нее возникла монашеская община. По преданию, святая вела очень аскетичный образ жизни, ограничивая себя во всем.

На Руси, как отмечали пожилые люди, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, откуда и произошло одно из прозвищ святой. В это время должна была быть израсходована ровно половина запасов хлеба. Говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди внимательно следили за ценами на хлеб. Если зерно на рынке дешевело, это предвещало хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу (другое название дня) цена низкая, то до нового урожая она не поднимется.

Существовали и различные способы гадания. В северных районах вечером каравай взвешивали, а на следующее утро проверяли его вес. Если за ночь хлеб стал легче, то и цена на него снизится — и наоборот. На юге же ржаной хлеб оставляли на ночь и утром сравнивали его размер. Если хлеба казалось больше, чем было, ожидали хорошего урожая летом.

Аксиньин день также называли весноуказчиком. Считалось, что погода в этот день предсказывала погоду всей весны.