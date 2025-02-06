Старинные грузила для сети нашли псковские археологи в подвале дома на Красноармейской набережной
В прошлом году в раскопе на Красноармейской набережной в Пскове в подвале постройки на ступенях археологи нашли скопление рыболовных грузил. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».
Грузила представляли собой оснастку небольшой волоковой сети.
Найти удалось одно некрупное грузило из известняка, семь целых керамических, округлой формы, чтобы не цеплялись за неровности дна, и фрагменты как минимум еще шести керамических грузил.
На четырех из них имелись изображения. На двух - отпечатки нательного креста с изображением Голгофы. Такие знаки можно расценивать как знак владельца или как пожелание хорошего лова.
Культурный слой на Красноармейской набережной сухой и не сохраняет органику, поэтому сама сеть, если и была, не сохранилась. Также, возможно, грузила были с нее сняты и аккуратно положены в подпол в ожидании нового сезона, но так и не дождались владельца, предполагают специалисты.
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Старинные грузила для сети нашли псковские археологи в подвале дома на Красноармейской набережной
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