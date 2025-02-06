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Общество

Старинные грузила для сети нашли псковские археологи в подвале дома на Красноармейской набережной

В прошлом году в раскопе на Красноармейской набережной в Пскове в подвале постройки на ступенях археологи нашли скопление рыболовных грузил. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Остатки постройки. Здесь и далее фото из телеграм-канала "Псковская археология"

Грузила представляли собой оснастку небольшой волоковой сети.

Сеть для ловли рыбы

Найти удалось одно некрупное грузило из известняка, семь целых керамических, округлой формы, чтобы не цеплялись за неровности дна, и фрагменты как минимум еще шести керамических грузил.

Найденные грузила

На четырех из них имелись изображения. На двух - отпечатки нательного креста с изображением Голгофы. Такие знаки можно расценивать как знак владельца или как пожелание хорошего лова.

Грузило с отпечатком креста

Культурный слой на Красноармейской набережной сухой и не сохраняет органику, поэтому сама сеть, если и была, не сохранилась. Также, возможно, грузила были с нее сняты и аккуратно положены в подпол в ожидании нового сезона, но так и не дождались владельца, предполагают специалисты.

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