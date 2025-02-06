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Общество

Исторический квест о развлечениях на балу организуют в Доме Беклешова

8 февраля в Пскове состоится историческая квест-игра, которая «позволит окунуться в атмосферу музыкально-литературных гостиных и балов XVIII-XIX веков», анонсировали организаторы из Городского молодёжного центра. Мероприятие пройдёт в городской усадьбе Беклешова по адресу: ул. Георгиевская, 4.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Программа включает знакомство с дворянскими развлечениями той эпохи: шарадами, фантами и языком веера. Участники смогут не только узнать об особенностях культуры прошлого, но и поучаствовать в бальных традициях.

Для удобства квест будет проходить в двух группах: первая начнётся в 12:00, вторая — в 14:00. Регистрация на мероприятие для первой группы и для второй проходит отдельно. Количество мест ограничено — максимум 20 человек в каждой группе. Участие бесплатное.

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