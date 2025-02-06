Исторический квест о развлечениях на балу организуют в Доме Беклешова

09:37, 06 февраля 2025, ПАИ

8 февраля в Пскове состоится историческая квест-игра, которая «позволит окунуться в атмосферу музыкально-литературных гостиных и балов XVIII-XIX веков», анонсировали организаторы из Городского молодёжного центра. Мероприятие пройдёт в городской усадьбе Беклешова по адресу: ул. Георгиевская, 4.

Программа включает знакомство с дворянскими развлечениями той эпохи: шарадами, фантами и языком веера. Участники смогут не только узнать об особенностях культуры прошлого, но и поучаствовать в бальных традициях.