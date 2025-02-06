Сотрудники государственного медиахолдинга Псковской области получили награды МЧС России

11:24, 06 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники государственного медиахолдинга Псковской области получили награды МЧС России. Награды вручил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Медаль МЧС России, почетная грамота, подписанная министром, и благодарственные письма вручены за многолетнюю совместную работу, своевременное информирование населения, оперативность и проведение профилактической работы.

Наградами отмечены районные газеты «Плюсский край», «Островские вести» и «Невельский вестник».

«У многих сложилось впечатление, что у нас работа очень простая, легкая, но на самом деле это не так. Мы выезжаем на все пожары, аварии – это не просто. Приятно, когда наша работа, как и любая другая, вознаграждена», – отметила корреспондент «Плюсского края» Анна Любимова.

Отметим, что кадры с мест ЧП и ДТП, которые видят зрители телеканала «Первый Псковский», сайта ПАИ, пабликов в «Телеграме» и «ВКонтакте» – это работа журналистов медиахолдинга, которые выезжают и работают для зрителей и читателей бок о бок с сотрудниками МЧС и по вечерам, и в выходные дни.

«Особенность работы в районных СМИ – это, конечно, территории. Для того чтобы добраться до места происшествия, необходимо проехать не один десяток километров, порой еще в ночное время суток, с чем районные корреспонденты СМИ очень хорошо справляются», – отметил Владимир Якунин.