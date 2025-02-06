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Общество

Сотрудники государственного медиахолдинга Псковской области получили награды МЧС России

Сотрудники государственного медиахолдинга Псковской области получили награды МЧС России. Награды вручил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Награды МЧС России получили сотрудники государственного медиахолдинга Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Награды МЧС России получили сотрудники государственного медиахолдинга Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Награды МЧС России получили сотрудники государственного медиахолдинга Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Награды МЧС России получили сотрудники государственного медиахолдинга Псковской области
    Фото: ПАИ

Медаль МЧС России, почетная грамота, подписанная министром, и благодарственные письма вручены за многолетнюю совместную работу, своевременное информирование населения, оперативность и проведение профилактической работы.

Наградами отмечены районные газеты «Плюсский край», «Островские вести» и «Невельский вестник».

«У многих сложилось впечатление, что у нас работа очень простая, легкая, но на самом деле это не так. Мы выезжаем на все пожары, аварии – это не просто. Приятно, когда наша работа, как и любая другая, вознаграждена», – отметила корреспондент «Плюсского края» Анна Любимова.

Отметим, что кадры с мест ЧП и ДТП, которые видят зрители телеканала «Первый Псковский», сайта ПАИ, пабликов в «Телеграме» и «ВКонтакте» – это работа журналистов медиахолдинга, которые выезжают и работают для зрителей и читателей бок о бок с сотрудниками МЧС и по вечерам, и в выходные дни.

«Особенность работы в районных СМИ – это, конечно, территории. Для того чтобы добраться до места происшествия, необходимо проехать не один десяток километров, порой еще в ночное время суток, с чем районные корреспонденты СМИ очень хорошо справляются», – отметил Владимир Якунин.

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