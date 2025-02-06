Сотрудник псковского «Кванториума» победил во всероссийском конкурсе «Знание. Лектор»

12:13, 06 февраля 2025, ПАИ

Заместитель директора по образовательной деятельности и наставник детского технопарка «Кванториум Псков», кандидат физико-математических наук Александр Цветков победил во всероссийском конкурсе «Знание. Лектор». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе российского общества «Знание».

В финале конкурса Александр Цветков прочитал лекцию о проекте «Квантополия», который позволяет детям погрузиться в реальный мир бизнеса через игру и даже разработать собственный стартап.

Церемония награждения победителей четвертого сезона всероссийского конкурса состоялалсь в национальном центре «Россия» в Москве. В число лучших лекторов вошли 70 человек из 37 регионов страны. Каждый получил по 250 тысяч рублей на продвижение просветительского контента.

Награды лучшим лекторам вручили министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, советник президента Елена Ямпольская, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль, капитан танковых войск, Герой России, директор департамента по патриотической работе в российском обществе «Знание» Балдан Цыдыпов.

«Дорогие победители, каждый из вас — профессионал в своей области, и очень важно, что вы стремитесь делиться своими знаниями с подрастающим поколением. За это хочу сказать вам огромные слова благодарности. От учителей, наставников, лекторов зависит будущее нашей страны. Вы не только обучаете своих слушателей, но вы формируете мировоззрение ребят. Сегодня вместе с вами мы развиваем нашу суверенную систему образования, чтобы наши школьники интересовались нашей культурой, языком, имели широкий кругозор», — сказал Сергей Кравцов.

Четвертый сезон конкурса проходил с 23 апреля 2024 года по 5 февраля 2025 года. В нем приняли участие больше 19 тысяч человек из всех регионов России. Участники готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами.