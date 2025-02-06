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Приносят ли пользу фруктовые чаи, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Приносят ли пользу фруктовые чаи, рассказали псковичам в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. В ведомстве также напомнили, что 6 февраля - день витаминных напитков.

Фото: ПАИ

«Считается, что фруктово-ягодные горячие чаи наполняют организм витаминами, но что в напитках остается после термической обработки? Всё зависит от витамина», - пояснили специалисты.

Витамин А практически не теряет полезных свойств во время обваривания кипятком. Витамины D, E, K при тепловой обработке также практически не страдают. Витамины группы В реагируют на нагрев по-разному. Витамин В1 (тиамин) при тепловой обработке может потерять до 45% пользы; В3 (никотиновая кислота, РР) – от 5 до 40%; В9 (фолиевая кислота) – теряет около 90% свойств. Заваривать витамин В6 даже полезно – в результате освобождаются его активные компоненты.

«Витамин С – самый уязвимый к тепловой обработке. Полностью не исчезает, но его становится меньше. Например, в 100 граммах лимона 40 мг витамина С. Если положить дольку лимона в горячий чай, через пять минут в нем остается 1,31 мг витамина на 100 граммов продукта», - уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что пить фруктово-ягодные чаи можно и нужно, так как они в любом случае приносят пользу организму.

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