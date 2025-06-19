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Общество

Михаил Ведерников: соотечественники в Псковской области находят не только дом, но и душевное спокойствие

Команда регионального правительства системно работает над тем, чтобы Псковская область была привлекательным и перспективным местом для переезда и комфортной жизни, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

15 соотечественников и импатриантов, переехавших в Псковскую область, принесли присягу и стали полноправными гражданами России. По поручению главы региона в торжественной обстановке им были вручены российские паспорта.

«Рад, что наши соотечественники находят в Псковской области не только дом, долгожданное душевное спокойствие, но и возможности для профессионального роста, предпринимательской деятельности и личностного развития», – подчеркнул глава региона.

Он также подчеркнул, что переселенцы не только могут официально трудоустроиться и участвовать в программах (например, получить в собственность землю по программе «Псковский гектар»), но и имеют право на оказание медпомощи по полису ОМС, на меры соцподдержки.

Также для устройства в школу детей-переселенцам уже не понадобится сдавать экзамен на знание языка. А тем, кто желает участвовать в развитии сельского хозяйства, доступно участие в конкурсах на получение грантов, такие как «Агростартап» или «Семейная ферма», отметил глава региона.

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