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Общество

59 сирот получили квартиры под контролем псковских приставов

Молодые псковичи, имеющие статус сирот, получили жильё благодаря сотрудникам ГМУ ФССП России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

59 сирот получили квартиры под контролем псковских приставов. Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России

После своего совершеннолетия 59 выпускников детских домов в Псковской области не получили положенные им квартиры. Молодые люди обратились в суд, который обязал органы местной власти обеспечить их жильём.

Сотрудник специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России привлёк должников к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в судебном решении требований.

Благодаря действиям судебного пристава молодые люди получили квартиры по договорам социального найма. В шесть квартир въехали жители Великих Лук, а 53 человека получили ключи от жилья в Пскове, отметил начальник специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России Андрей Гулин.

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