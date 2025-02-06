59 сирот получили квартиры под контролем псковских приставов

12:32, 06 февраля 2025, ПАИ

Молодые псковичи, имеющие статус сирот, получили жильё благодаря сотрудникам ГМУ ФССП России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

После своего совершеннолетия 59 выпускников детских домов в Псковской области не получили положенные им квартиры. Молодые люди обратились в суд, который обязал органы местной власти обеспечить их жильём.

Сотрудник специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России привлёк должников к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в судебном решении требований.

Благодаря действиям судебного пристава молодые люди получили квартиры по договорам социального найма. В шесть квартир въехали жители Великих Лук, а 53 человека получили ключи от жилья в Пскове, отметил начальник специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России Андрей Гулин.