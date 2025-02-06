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Псков присоединится к Неделе российского научного кино

Псков примет участие в Неделе российского научного кино и станет одной из площадок для показа научного фильма «Чувственный контакт». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Кадр из фильма «Чувственный контакт»

Режиссёр фильма Юлия Киселёва представит зрителям историю двух молодых людей, которые после травмы осваивают высокотехнологичные бионические протезы. Однако отсутствие тактильных ощущений остаётся главной проблемой, которую пытаются решить учёные. Фильм освещает процесс разработки системы очувствления протезов, раскрывая научные открытия и их значение для жизни людей.

Показ фильма состоится 10 февраля в 17:00 в Псковском городском молодёжном центре по адресу: улица Максима Горького, 15. Кинопоказ бесплатный, но нужно зарегистрироваться заранее.

Фильм «Чувственный контакт» создан в рамках проекта «Лаборатория научного кино 2.0» при поддержке Сколтеха и химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

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