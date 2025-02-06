Сотрудники псковского СИЗО-1 стали донорами крови

12:34, 06 февраля 2025, ПАИ

Личный состав Псковского следственного изолятора сдал кровь, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Каждый сотрудник прошел медицинское обследование перед процедурой. Собранную кровь отправят в медицинские учреждения Псковской области для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.

«Для нас важно не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и участвовать в жизни общества, помогать тем, кому это необходимо. Эта акция – наш вклад в здоровье и благополучие людей», – отметил заместитель начальника СИЗО-1 Вадим Шатый.