Пенсионерку и студента из Пскова обманули почти на полмиллиона рублей

12:42, 06 февраля 2025, ПАИ

Более 400 тысяч рублей выманили мошенники у пенсионерки и студента из Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, пожилой жительнице Пскова позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом якобы необходимости перевода сбережений на «безопасный счёт» злоумышленник завладел деньгами пенсионерки. А псковский студент лишился денег при попытке осуществления операции купли-продажи товара на одном из интернет-сайтов.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.